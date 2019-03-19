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Тимошенко на виборах підтримали неонацисти — науковець

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Практично не лишилося сумнівів, що сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков використовує “Національний корпус” і “Національні дружини”, аби завадити переобранню Петра Порошенка і привести до влади Юлію Тимошенко. Таку думку в авторській статі у виданні “Україна молода” висловив професор Національного університету “Києво-Могилянська академія” Тарас Кузьо, повідомляє УНН.

Тимошенко на виборах підтримали неонацисти — науковець

На думку автора, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має давні зв’язки з Андрієм Білецьким, встановлені щонайменше за десять років до початку російської агресії проти України у 2014 році.

“Практично не лишилося сумнівів, що сьогодні Аваков використовує „Національний корпус“ і „Національні дружини“, аби завадити переобранню Петра Порошенка і привести до влади Юлію Тимошенко.

Аваков стурбований, що його партія „Народний фронт“ не потрапить до парламенту на виборах у жовтні 2019 року і він втратить посаду міністра внутрішніх справ. Аби уникнути цього, він утворив союз із Тимошенко й підтримує її виборчу кампанію, намагаючись зберегти своє крісло.

Для цього Міністерство внутрішніх справ і „Національні дружини“, яких зареєстрували спостерігачами на виборах, використовують у виборчій кампанії Тимошенко”, — пише Кузьо.

Арсен Аваков відмовився грати на стороні Порошенка.

Автор статті нагадує, що в часи коли Аваков очолював Харківську обласну організацію партії “Батківщина”, то мав у своєму розпорядженні парамілітарне угрупування — “Патріот України”, яке виросло як бойове крило Соціал-національну асамблею Соціал-національної партії України (СНПУ). З СНПУ разом з “Патріотом” вийшов і Білецький, який опирався модернізації партії.

"“Національний корпус” є спадкоємцем СНА, а “Національні дружини” — “Патріота України”. Свідченням цього є хоча би символ СНПУ “Wolfhook”, який використовувала нацистська організація СС. Його перейняла СНПУ, а згодом батальйон “Азов”, утворений із представників “Патріота України”, СНА, “Братства”, Радикальної партії і футбольних ультрас.

Після розколу СНПУ на “Свободу” та "Патріота України“/СНА у 2004 році в Україні виникло два “націоналістичні” табори: проєвропейський і проєвразійський, відповідно“, пояснює науковець.

Він вважає, що “Свобода” та деякі інші політсили можна вважати спадкоємцями ОУН. “Представники другого табору націоналістів на чолі з Білецьким і „Національним корпусом“ ідеологічно більше схожі на неонацистів, расистів і білих супрематистів із країн Європи і США”, — заявляє Кузьо.

Ці два табори відрізняються ставленням до мови, державності й зовнішньої політики.

Далі він пояснює свою думку. “Свобода” та інші наголошують на важливості української мови й культури, “тоді як для СНА й „Національного корпусу“ головними є кровні зв’язки й раса, а не українська мова”. Вони не наполягають на тому, щоби їхні члени, багато з яких є російськомовними, вивчили українську. Ще одна відмінність, яку наводить Кузьо, у ставленні до державності. Спадкоємці ОУН ратують за незалежність України, тоді як

“Білецький має такі самі погляди, що й лідер УНА-УНСО 1990-х років Дмитро Корчинський, ратуючи за створення східнослов’янського союзу з Росією”.

Вчений також нагадує, що “Братство” Корчинського долучалося до московських організацій українофоба Олександра Дугіна.

Білецький — ідеологічний спадкоємець Корчинського. Він заявляв: „Ми соціал-націоналісти маємо зовсім інші в цьому питанні погляди. По-перше, геополітичні... Ми розуміємо, що сепарація від Росії є ідіотизм. Тому що наша ідея — потужна з центром в Києві конфедерація“. Білецький є давнім прихильником союзу з Росією i вважає, що російські природні ресурси допоможуть Україні стати успішною державою”, — пише Кузьо.

Крім того, “Національний корпус” не підтримує приєднання України ні до НАТО, ні до ЄС, а більше зацікавлений у Євразії та “білій цивілізації”.

“Отже, „Національний корпус“ обстоює ті самі погляди, що і проросійські націоналісти з Європи, які мають вороже ставлення до США і ЄС”, — вважає вчений.

Він зауважує, що Юлія Тимошенко — кого Аваков виражено підтримує на цих виборах — також не підтримує членство України в НАТО і ЄС. У її передвиборчій програмі взагалі немає згадок про НАТО чи ЄС.

“Тимошенко намагається прийти до влади будь-якою ціною і заради цього уклала союз із олігархами Ігорем Коломойським і Сергієм Тарутою, корумпованими чиновниками на кшталт Авакова й неонацистами з „Національного корпусу“ Білецького. Перемога на виборах такого неприємного й непатріотичного союзу відкине розвиток України та зупинить її євроатлантичну інтеграцію так само, як це зробило обрання Януковича президентом у 2010 році”, робить висновок Кузьо та називає Тімошенко кандидаткою “Національного корпусу”.

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