Тело погибшего в Карпатах туриста спустили к подножию
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Тело погибшего туриста, которого нашли между горной долиной Гропа и горой Выхид в Карпатах, уже спустили к подножию гор спасатели в Ивано-Франковской области. Об этом в комментарии УНН сообщили в ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.
"В 20:45 его уже спустили", - сообщили в управлении.
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Сейчас тело передают правоохранительным органам, уточнили в ведомстве.
Напомним, в 12:50 спасатели из Ивано-Франковска нашли тело погибшего туриста между горной Гропа и горой Выхид и начали его транспортировку к подножию горы Погорилец Верховинского района Прикарпатья.