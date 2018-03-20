Тело погибшего в Карпатах туриста спустили к подножию

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 17878 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 23005 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 68506 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 76903 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102184 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109280 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116603 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121933 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133061 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146786 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Тело погибшего в Карпатах туриста спустили к подножию

Тело погибшего в Карпатах туриста спустили к подножию

Киев  •  УНН

 • 18605 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Тело погибшего туриста, которого нашли между горной долиной Гропа и горой Выхид в Карпатах, уже спустили к подножию гор спасатели в Ивано-Франковской области. Об этом в комментарии УНН сообщили в ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

"В 20:45 его уже спустили", - сообщили в управлении.

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Сейчас тело передают правоохранительным органам, уточнили в ведомстве.

Напомним, в 12:50 спасатели из Ивано-Франковска нашли тело погибшего туриста между горной Гропа и горой Выхид и начали его транспортировку к подножию горы Погорилец Верховинского района Прикарпатья.

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