Тіло загиблого у Карпатах туриста спустили до підніжжя
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Тіло загиблого туриста, яке знайшли між полониною Гропа та горою Вихід у Карпатах, вже спустили до підніжжя гір рятувальники в Івано-Франківській області. Про це у коментарі УНН повідомили у ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.
"О 20:45 його вже спустили", - повідомили в управлінні.
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Наразі тіло передають правоохоронним органам, уточнили у відомстві.
Нагадаємо, о 12:50 рятувальники з Івано-Франківська знайшли тіло загиблого туриста між полониною Гропа та горою Вихід і почали його транспортування до підніжжя гори Погорілець Верховинського району Прикарпаття.