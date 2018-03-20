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Тіло загиблого у Карпатах туриста спустили до підніжжя

Тіло загиблого у Карпатах туриста спустили до підніжжя

Київ • УНН

 • 18607 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Тіло загиблого туриста, яке знайшли між полониною Гропа та горою Вихід у Карпатах, вже спустили до підніжжя гір рятувальники в Івано-Франківській області. Про це у коментарі УНН повідомили у ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

"О 20:45 його вже спустили", - повідомили в управлінні.

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Наразі тіло передають правоохоронним органам, уточнили у відомстві.

Нагадаємо, о 12:50 рятувальники з Івано-Франківська знайшли тіло загиблого туриста між полониною Гропа та горою Вихід і почали його транспортування до підніжжя гори Погорілець Верховинського району Прикарпаття.

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