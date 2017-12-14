Тиллерсон: Путин не просто выбрал сторону в конфликте, а ворвался в другое государство
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Одно дело, когда страны выбирают ту или иную сторону в конфликте, когда Россия выбрала сторону Башара аль-Асада в Сирии, а выбор США был другим. Но когда одна страна нападает на территорию другой - так продолжаться не может. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
"Вторжение России в Украину является неприемлемым", - подчеркнул Р.Тиллерсон.
"Именно на этом (неприемлемости вторжения в другое государство - ред.) основан очень строгий режим санкций, которые США и Европа наложили на Россию в результате вторжения. Этот режим не изменится, пока вторжение России в Украину не будет урегулировано и территориальная целостность Украины не будет восстановлена", - заявил госсекретарь США.
Р.Тиллерсон отметил важность разблокирования минского процесса.
"Эти переговоры были заморожены, когда я начал работать в должности, и на нашей первой встрече Путин спросил, возможно ли назначить кого-то, кто бы напрямую работал с ним и с Кремлем над возобновлением переговоров. Я назначил посла Курта Волкера, чтобы он занимался этим вопросом", - заявил Р.Тиллерсон.
Прекращение насилия на востоке Украины является наиболее актуальным вопросом, который отметил госсекретарь США.
"Там больше жертв среди гражданского населения в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Количество нарушений режима прекращения огня выросло на 60%. Наш приоритет - прекратить насилие и убийства на востоке Украины и мы смотрим, можно ли достичь определенной договоренности, привлечь миротворцев, чтобы прекратить это насилие", - сказал Р.Тиллерсон.
Напомним, Р.Тиллерсон заявил, что США вернутся к вопросу Крыма.