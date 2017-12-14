Тіллерсон: Путін не просто обрав сторону в конфлікті, а вдерся до іншої держави
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Одна справа, коли країни обирають ту чи іншу сторону в конфлікті, коли Росія обрала сторону Башара аль-Асада у Сирії, а вибір США був іншим. Але коли одна країна нападає на територію іншої – так тривати не може. Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
"Вторгнення Росії до України є неприйнятним", - наголосив Р.Тіллерсон.
"Саме на цьому (неприйнятності вторгнення до іншої держави - ред.) заснований дуже суворий режим санкцій, які США та Європа наклали на Росію в результаті вторгнення. Цей режим не зміниться, допоки вторгнення Росії до України не буде врегульоване і територіальну цілісність України не буде поновлено", - заявив держсекретар США.
Р.Тіллерсон зазначив важливість розблокування мінського процесу.
"Ці переговори були заморожені, коли я почав працювати на посаді, і на нашій першій зустрічі Путін запитав, чи можливо призначити когось, хто б напряму працював з ним і з Кремлем над поновленням переговорів. Я призначив посла Курта Волкера, щоб він займався цим питанням", - заявив Р.Тіллерсон.
Припинення насильства на сході України є найбільш нагальним питанням, на якому наголосив держсекретар США.
"Там більше жертв серед цивільного населення в 2017 році, порівняно з 2016 роком. Кількість порушень режиму припинення вогню зросла на 60%. Наш пріоритет – припинити насильство і вбивства на сході України і ми дивимось, чи можна досягти певної домовленості, залучити миротворців, щоб припинити це насильство", - сказав Р.Тіллерсон.
Нагадаємо, Р.Тіллерсон заявив, що США повернуться до питання Криму.