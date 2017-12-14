Тіллерсон: Путін не просто обрав сторону в конфлікті, а вдерся до іншої держави

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Одна справа, коли країни обирають ту чи іншу сторону в конфлікті, коли Росія обрала сторону Башара аль-Асада у Сирії, а вибір США був іншим. Але коли одна країна нападає на територію іншої – так тривати не може. Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, передає УНН з посиланням на Голос Америки.