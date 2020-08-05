Только в этом году в Украине было открыто около 400 уголовных производств по квалификации "террористический акт"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. С начала этого года в Украине учтено около 400 уголовных преступлений за совершение террористического акта. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Офисе Генпрокурора.
Так, в Украине за январь-июль 2020 года учтено 396 уголовных производств по ст. 258 УК Украины относительно совершения террористического акта.
Всего зарегистрировано 399 уголовных преступлений. Из этого количества закрыты 3 уголовных производства. В суд было направлено 0 производств.
Также сообщается, что больше всего уголовных правонарушений за совершение террористического акта с начала года учтено в Донецкой области - 227, в Луганской области - 135, в Днепропетровской области - 19 и в Киеве - 6.
Напомним, столичная прокуратура открыла уголовное производство по квалификации теракт за захват помещения банка в Киеве.