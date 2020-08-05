Только в этом году в Украине было открыто около 400 уголовных производств по квалификации "террористический акт"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100194 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108795 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113652 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 144700 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114472 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137802 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103418 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102746 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105015 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102254 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Только в этом году в Украине было открыто около 400 уголовных производств по квалификации "террористический акт"

Только в этом году в Украине было открыто около 400 уголовных производств по квалификации "террористический акт"

Киев  •  УНН

 • 16398 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. С начала этого года в Украине учтено около 400 уголовных преступлений за совершение террористического акта. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Офисе Генпрокурора.

Так, в Украине за январь-июль 2020 года учтено 396 уголовных производств по ст. 258 УК Украины относительно совершения террористического акта.

Всего зарегистрировано 399 уголовных преступлений. Из этого количества закрыты 3 уголовных производства. В суд было направлено 0 производств.

Также сообщается, что больше всего уголовных правонарушений за совершение террористического акта с начала года учтено в Донецкой области - 227, в Луганской области - 135, в Днепропетровской области - 19 и в Киеве - 6.

Напомним, столичная прокуратура открыла уголовное производство по квалификации теракт за захват помещения банка в Киеве.

Украинские Национальные Новости

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