Тільки цього року в Україні було відкрито близько 400 кримінальних проваджень за кваліфікацією “терористичний акт”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. З початку цього року в Україні обліковано близько 400 кримінальних правопорушень через вчинення терористичного акту. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Офісі Генпрокурора.
Так, в Україні за січень-липень 2020 року обліковано 396 кримінальних проваджень за ст. 258 КК України щодо вчинення терористичного акту.
Загалом зареєстровано 399 кримінальних правопорушень. З цієї кількості закрито 3 кримінальних провадження. До суду було направлено 0 проваджень.
Також повідомляється, що найбільше кримінальних правопорушень через вчинення терористичного акту з початку року обліковано у Донецькій області — 227, у Луганській області — 135, у Дніпропетровській області — 19 та у місті Києві — 6.
Нагадаємо, столична прокуратура відкрила кримінальне провадження за кваліфікацією теракт через захоплення приміщення банку у Києві.