Только треть учащихся в мире вернется в школу с началом учебного года - ЮНЕСКО

“В этом году 900 млн учащихся (из 1,5 млрд в мире) начальных и средних школ по всему миру должны были вернуться в школу в период с августа по октябрь. Однако, согласно данным ЮНЕСКО, только половина из них – 433 миллиона в 155 странах – вернутся в школы на данном этапе. С учетом того, что 128 миллионов учащихся находятся в середине учебного года, в течение этого периода в общей сложности 561 миллион учащихся, или каждый третий, будут посещать занятия. Один миллиард учащихся, или две трети мирового контингента учащихся, сталкиваются с закрытием школ или неопределенностью. Наиболее уязвимые группы населения, особенно девочки, подвергаются особому риску”, - сказано в сообщении.

Сообщается, что более половины из 900 миллионов учащихся, которые начнут новый учебный год, будут продолжать обучение, как ожидается, в полностью дистанционном режиме или сочетать дистанционное обучение с занятиями в классе.

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Уточняется, что большинство из этих учащихся и членов их семей все еще ждут указаний относительно 2020/2021 учебного года. Эта ситуация создает серьезные проблемы с учетом сохраняющегося неравенства, связанного с дистанционным обучением, которое, в частности, затрагивает уязвимые группы населения.

“Кризис в области образования по-прежнему носит серьезный характер. Несколько поколений сталкиваются с угрозой закрытия школ, которая затрагивает сотни миллионов учащихся и сохраняется на протяжении многих месяцев. Это чрезвычайная ситуация для глобального образования”, - сказала генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Сообщается, что на сегодняшний день учащиеся во всем мире потеряли в среднем 60 дней школьного обучения с момента введения карантина в феврале и марте. В такой ситуации высок риск отсева учащихся, снижения качества обучения и негативных социальных и экономических последствий.

“В связи с этим крайне важно, чтобы органы образования быстро определили, как наилучшим образом обеспечить безопасное возвращение в школу, защищая при этом здоровье и безопасность учащихся и преподавательского состава. ЮНЕСКО в сотрудничестве с ЮНИСЕФ, ВПП и Всемирным банком разработала механизм, направленный на предоставление помощи странам в назначении сроков, определении условий и процессов возобновления работы учебных заведений в тесном сотрудничестве с министерствами образования”, - сказано в сообщении.

Отмечается, что сегодня в рамках Глобальной коалиции по вопросам образования ЮНЕСКО развернула кампанию “Обучение продолжается”, которая направлена на то, чтобы предоставить непрерывное обучение девочкам в период закрытия школ и обеспечить их безопасное возвращение после возобновления работы школ, особенно в свете многочисленных препятствий, с которыми девочки сталкиваются вне школьных учреждений, включая подростковую беременность, ранние и принудительные браки, а также насилие.

Сказано, что в рамках партнерских отношений с Коалицией были подготовлены комплект коммуникационных материалов и руководство по возвращению девочек в школу, которые распространяются среди всех заинтересованных сторон.

Напомним, в ВОЗ назвали закрытие школ при пандемии COVID-19 крайней мерой.