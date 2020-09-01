Зеленский поздравил школьников и студентов с началом нового учебного года

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с началом нового учебного года преподавателей и студентов, учителей и школьников, воспитателей и дошкольников и пожелал всем всегда иметь 12 баллов и 36,6. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.