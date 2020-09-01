Зеленський привітав школярів та студентів з початком нового навчального року
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав з початком нового навчального року викладачів і студентів, учителів і школярів, вихователів і дошкільнят та побажав всім завжди мати 12 балів і 36,6. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Вітаю з початком нового навчального року викладачів і студентів, учителів і школярів, вихователів і дошкільнят! І, звичайно, всіх батьків", - написав Зеленський.
Зеленський наголосив, що цей рік особливий.
"До традиційного ранкового "візьми "змінку" додається "візьми маску". Окрім знайомого "не викрикуйте – піднімайте руки", кажуть "не забувайте і дезінфікуйте руки". А на зміну легендарному "не бігайте по коридорах" приходить "будь ласка, тримайте дистанцію", - розповів Зеленський.
Також він нагадав, що безпечні умови під час навчання – головний пріоритет.
"Ми віримо, що й освітяни, і батьки, і всі інші дотичні до освітнього процесу будуть відповідальними", - написав Зеленський.
За його словами, маємо адаптуватися до ситуації, коли і знання, і здоров’я є надважливими.
"Бажаю всім завжди 12 балів і 36,6. Вірю, що тисячі українських першокласників, які сьогодні переступили поріг школи, стануть у майбутньому надійною опорою та запорукою успішної та квітучої незалежної України. Вірю, що майбутні бакалаври, спеціалісти та магістри вже за рік приєднаються до спільної побудови такої держави. Всіх з Днем знань!", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, в Україні зі стартом нового навчального року розпочинають навчання понад 4,2 мільйони учнів, з них – понад 428 тис. першачків.