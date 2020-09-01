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Тільки третина учнів в світі повернеться в школу з початком навчального року - ЮНЕСКО

Київ • УНН

 • 14813 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. ЮНЕСКО попереджає, що з початком нового навчального року лише третина учнів повернеться в школу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ЮНЕСКО.

Тільки третина учнів в світі повернеться в школу з початком навчального року - ЮНЕСКО

"У цьому році 900 млн учнів (з 1,5 млрд в світі) початкових і середніх шкіл по всьому світу повинні були повернутися в школу в період з серпня по жовтень. Однак, згідно з даними ЮНЕСКО, тільки половина з них - 433 мільйона в 155 країнах - повернуться в школи на даному етапі. З урахуванням того, що 128 мільйонів учнів знаходяться в середині навчального року, протягом цього періоду в цілому 561 мільйон учнів, або кожен третій, відвідуватимуть заняття. Один мільярд учнів, або дві третини світового контингенту учнів, стикаються із закриттям шкіл або невизначеністю. Найбільш уразливі групи населення, особливо дівчатка, піддаються особливому ризику", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що більше половини з 900 мільйонів учнів, які почнуть новий навчальний рік, будуть продовжувати навчання, як очікується, в повністю дистанційному режимі або поєднувати дистанційне навчання із заняттями в класі.

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Уточнюється, що більшість з цих учнів і членів їх сімей все ще чекають вказівок щодо 2020/2021 навчального року. Ця ситуація створює серйозні проблеми з урахуванням тривалої нерівності, пов'язаної з дистанційним навчанням, яке, зокрема, зачіпає вразливі групи населення.

"Криза в галузі освіти, як і раніше, носить серйозний характер. Кілька поколінь стикаються з загрозою закриття шкіл, яка зачіпає сотні мільйонів учнів і зберігається протягом багатьох місяців. Це надзвичайна ситуація для глобальної освіти", - сказала генеральний директор ЮНЕСКО Одре Азула.

Повідомляється, що на сьогодні учні у всьому світі втратили в середньому 60 днів шкільного навчання з моменту введення карантину в лютому і березні. У такій ситуації високий ризик відсіву учнів, зниження якості навчання і негативних соціальних і економічних наслідків.

"У зв'язку з цим вкрай важливо, щоб органи освіти швидко визначили, як найкращим чином забезпечити безпечне повернення в школу, захищаючи при цьому здоров'я і безпеку учнів і викладацького складу. ЮНЕСКО у співпраці з ЮНІСЕФ, ВПП і Світовим банком розробила механізм, спрямований на надання допомоги країнам у призначенні термінів, визначенні умов і процесів відновлення роботи навчальних закладів в тісній співпраці з міністерствами освіти", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що сьогодні в рамках Глобальної коаліції з питань освіти ЮНЕСКО розгорнула кампанію "Навчання триває", яка спрямована на те, щоб надати безперервне навчання дівчаткам в період закриття шкіл і забезпечити їх безпечне повернення після відновлення роботи шкіл, особливо в світлі численних перешкод, з якими дівчата стикаються поза шкільними установами, включаючи підліткову вагітність, ранні та примусові шлюби, а також насильство.

Сказано, що в рамках партнерських відносин з Коаліцією були підготовлені комплект комунікаційних матеріалів і керівництво по поверненню дівчаток в школу, які поширюються серед усіх зацікавлених сторін.

Нагадаємо, у ВООЗ назвали закриття шкіл при пандемії COVID-19 крайнім заходом.

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