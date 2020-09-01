В ВОЗ назвали закрытие школ при пандемии COVID-19 крайней мерой

“Участники встречи, которая состоялась в виртуальном формате под председательством главы Европейского бюро ВОЗ доктора Ханса Клюге и министра здравоохранения Италии, подробно обсудили, как открыть школы, не усугубив при этом эпидемиологическую обстановку в странах региона. Главный вывод – полное закрытие средних учебных заведений должно быть крайней мерой и применяться лишь в исключительных случаях”, - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в совместном заявлении глав Европейского бюро ВОЗ и минздрава Италии говориться о том, что гигиена рук, физическое дистанцирование и использование по мере необходимости медицинских масок позволят открыть школы в период пандемии и защитить детей и школьный персонал от коронавирусной инфекции.

“В документе отмечается необходимость предусмотреть особые меры, направленные на защиту детей и персонала, относящихся к группам риска и наиболее уязвимых перед COVID-19. Кроме того, в ВОЗ предлагают разработать планы по онлайн-обучению. Эксперты напоминают, что виртуальные платформы предоставят дополнительные возможности по усвоению материалов, представленных в школе, а также позволят не прерывать обучение в случае, если школы на какое-то время все-таки придется закрыть на карантин”, - сказано в сообщении.

Также в заявлении сообщается, что несмотря на то, что дети заражаются COVID-19 и передают инфекцию другим, болезнь у них протекает в основном в легкой форме или вообще без симптомов.

“При этом, как считают эксперты, закрытие школ негативно влияет на качество образования, развитие и здоровье детей, в том числе психическое. Кроме того, по их словам, атмосфера в некоторых семьях может быть небезопасной, и, как обычно, больше других страдают представители самых уязвимых слоев населения”, - уточняется в сообщении.

Сказано, что представители стран, входящих в Европейский регион ВОЗ, договорились тесно сотрудничать в сфере разработки и внедрения мер по защите учащихся и персонала в предстоящем школьном году. В частности, предполагается создание единой базы данных о последствиях пандемии для семей с детьми. Авторы заявления высоко оценили усилия учителей и родителей, направленные на защиту интересов детей и предотвращение случаев отставания в учебе.

Напомним, директорам школ посоветовали, что делать, если у ученика обнаружили COVID-19.