У ВООЗ назвали закриття шкіл при пандемії COVID-19 крайнім заходом

"Учасники зустрічі, яка відбулася в віртуальному форматі під головуванням очільника Європейського бюро ВООЗ доктора Ханса Клюге і міністра охорони здоров'я Італії, докладно обговорили, як відкрити школи, не погіршивши при цьому епідеміологічну обстановку в країнах регіону. Головний висновок - повне закриття середніх навчальних закладів має бути крайнім заходом і застосовуватися лише у виняткових випадках", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що в спільній заяві глав Європейського бюро ВООЗ та МОЗ Італії говориться про те, що гігієна рук, фізичне дистанціювання і використання в міру необхідності медичних масок дозволять відкрити школи в період пандемії і захистити дітей і шкільний персонал від коронавірусної інфекції.

"У документі наголошується на необхідності передбачити особливі заходи, спрямовані на захист дітей і персоналу, що належать до груп ризику і найбільш уразливих перед COVID-19. Крім того, в ВООЗ пропонують розробити плани з онлайн-навчання. Експерти нагадують, що віртуальні платформи нададуть додаткові можливості із засвоєння матеріалів, представлених в школі, а також дозволять не переривати навчання в разі, якщо школи на якийсь час все-таки доведеться закрити на карантин", - сказано в повідомленні.

Також в заяві повідомляється, що незважаючи на те, що діти заражаються COVID-19 і передають інфекцію іншим, хвороба у них протікає в основному в легкій формі або взагалі без симптомів.

"При цьому, як вважають експерти, закриття шкіл негативно впливає на якість освіти, розвиток і здоров'я дітей, в тому числі психічний. Крім того, за їхніми словами, атмосфера в деяких сім'ях може бути небезпечною, і, як зазвичай, більше за інших страждають представники найбільш уразливих верств населення", - уточнюється в повідомленні.

Сказано, що представники країн, що входять до Європейського регіону ВООЗ, домовилися тісно співпрацювати в сфері розробки та впровадження заходів щодо захисту учнів і персоналу в майбутньому шкільному році. Зокрема, передбачається створення єдиної бази даних про наслідки пандемії для сімей з дітьми. Автори заяви високо оцінили зусилля вчителів і батьків, спрямовані на захист інтересів дітей і запобігання випадків відставання в навчанні.

Нагадаємо, директорам шкіл порадили, що робити, якщо в учня виявили COVID-19.