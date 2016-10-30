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15 марта, 19:03 • 116596 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171057 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140837 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133096 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114320 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106361 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102092 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137110 просмотра

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Тела 16 мигрантов вынесло на берег в Ливии

Тела 16 мигрантов вынесло на берег в Ливии

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 октября. УНН. Тела 16 мигрантов вынесло на берег в западной части Ливии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на организацию Красного Полумесяца, передает УНН.

"Тела разложились, и мы понятия не имеем, когда они утонули", - сообщили в организации.

По предварительной информации, все погибшие - выходцы из африканских стран, расположенных к югу от Сахары.

Напомним, 27 октября более 90 мигрантов погибли в результате того, что их лодка была повреждена после выхода из ливийского побережья.

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