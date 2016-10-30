Тела 16 мигрантов вынесло на берег в Ливии

"Тела разложились, и мы понятия не имеем, когда они утонули", - сообщили в организации.

По предварительной информации, все погибшие - выходцы из африканских стран, расположенных к югу от Сахары.

Напомним, 27 октября более 90 мигрантов погибли в результате того, что их лодка была повреждена после выхода из ливийского побережья.