Тіла 16 мігрантів винесло на берег у Лівії

“Тіла розклалися, і ми поняття не маємо, коли вони потонули,” — повідомили в організації.

За попередньою інформацією, усі загиблі — вихідці із африканських країн, розташованих на південь від Сахари.

Нагадаємо, 27 жовтня більше 90 мігрантів загинули внаслідок того, що їх човен було пошкоджено після виходу з лівійського узбережжя.