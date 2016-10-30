Тіла 16 мігрантів винесло на берег у Лівії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Тіла 16 мігрантів винесло на берег у західній частині Лівії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на організацію Червоного Півмісяця, передає УНН.
“Тіла розклалися, і ми поняття не маємо, коли вони потонули,” — повідомили в організації.
За попередньою інформацією, усі загиблі — вихідці із африканських країн, розташованих на південь від Сахари.
Нагадаємо, 27 жовтня більше 90 мігрантів загинули внаслідок того, що їх човен було пошкоджено після виходу з лівійського узбережжя.