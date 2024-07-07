TikTok, когда-то известный своими танцевальными челленджами и вирусными трендами, теперь становится важной платформой для политической агитации. Около 47% молодежи в возрасте от 18 до 24 лет в Финляндии используют TikTok, и примерно треть кандидатов в Европарламент активно использовали это приложение в своих кампаниях. К таким выводам пришли финские аналитики алгоритмов CheckFirst и служба проверки фактов Faktabaari в рамках совместного проекта CrossOver, передает УНН.

Детали

Исследование финских аналитиков показало, что в течение избирательной кампании в выдаче поиска в TikTok множились токсичные высказывания в адрес женщин-политиков, мигрантов и представителей этнических меньшинств.

Как говорится на сайте мониторингового проекта CrossOver Finland, отсутствие модерации в TikTok привело к тому, что в выдаче по запросу о женщинах-политиках появились объективистские и сексистские формулировки, а также неприятная информация как о женщинах, так и о мужчинах-политиках.

"Рекомендации по поиску содержат много резких высказываний в отношении женщин-политиков и этнических меньшинств. Например, поиск женщин-политиков, таких как бывший премьер-министр Санна Марин, показал неприемлемый, сексуализированный контент, тогда как поиск лидеров партий, таких как Green Pekka Haavisto, привел к предложениям, связанным с похищением детей", - объясняет ведущий автор и исследователь Алекси Кнуутила.

На поисковые предложения частично влияют запросы других пользователей, это означает, что они могут непреднамеренно транслировать стереотипы и ложные утверждения.

По данным отчета, некоторые из этих предложений не были случайными, а были связаны с поисковыми запросами и видеороликами, снятыми об этих людях, и многие из них были негативными или по-своему проблемными.

Чаще всего поисковые предложения имели обвинительный смысл или содержали критику. Так, на запрос о Маури Пелтокангасе, депутате от ультраправой партии "Истинные финны", выходило слово "предатель". А о представителе левоцентристской "Зеленой лиги" Пекки Хаависто - "похищение детей".

Дополнение

Отмечается, что все это потенциально создает предвзятое отношение к ним со стороны общественности, что особенно угрожает накануне выборов.

В общем, результаты поиска TikTok содержали оскорбительные высказывания в адрес женщин и дискриминируемых групп, включая евреев и ЛГБТ-сообщество, говорится в отчете.

В выдаче по поиску о женщинах были такие результаты, как "на кухню" и "закрой свой рот". Среди других фраз, предлагаемых для автозаполнения, были "цыгане воруют" и "беженцы, пошли вон".

Эти предложения усиливают вербальное насилие, говорится в докладе. Также отмечается, что TikTok не прилагает усилий для борьбы с ксенофобией на своей платформе.

Также выдавались спорные предложения, связанные с COVID-19. В качестве примера, можно привести фразы "Вакцины вредят" и "Страх прививок". И хотя они обычно ведут к видеороликам, в которых эксперты развенчивают мифы, связанные с вакцинами, контент о предполагаемой опасности вакцин, все же проскальзывал в выдаче.

В отчете говорится, что наличие таких видеороликов говорит о том, что меры TikTok по борьбе с дезинформацией требуют дальнейшего аудита и что платформе стоит модерировать свои поисковые предложения.

Гийом Кустер, генеральный директор CheckFirst, отметил, что поисковыми рекомендациями TikTok очень легко манипулировать.

"Рекомендации частично базируются на хэштегах, и даже редко используемые хэштеги становятся поисковыми предложениями. Это означает, что на результаты поиска можно легко повлиять, автоматизировав видео с определенными хэштегами", - пояснил Кустер.

В отчете также выявлено, что усилия TikTok по обеспечению безопасности выборов путем обозначения официальных видео, связанных с выборами, были реализованы лишь частично: только две трети самого популярного избирательного контента получили такие метки.

"TikTok должен очистить свои рекомендации, удалив токсичный язык о женщинах и меньшинствах. Google сделал лучшую работу по модерированию поисковых предложений, и TikTok должен последовать этому примеру", - говорит Микко Сало.

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