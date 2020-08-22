Тихановская в понедельник встретится с представителем Госдепа США
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в понедельник встретится с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигуном, сообщает Reuters, передает УНН.
"Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в понедельник встретится с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигуном в Литве в рамках усилий, направленных на уменьшение кризиса из-за спорных выборов", - сообщила Reuters ее команда.
Отмечается, что "американский дипломат №2" остановится в столице Литвы Вильнюсе на пути в Москву, поскольку Вашингтон стремится мирного решения кризиса, который предотвратил бы российское вмешательство.
Как сообщалось ранее в УНН, Тихановская назвала условия, при которых вернется в Беларусь.