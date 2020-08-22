Тіхановська у понеділок зустрінеться з представником Держдепу США

"Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська у понеділок зустрінеться із заступником держсекретаря США Стівеном Бігуном у Литві в рамках зусиль, спрямованих на зменшення кризи через спірні вибори", - повідомила Reuters її команда.

Зазначається, що "американський дипломат №2" зупиниться у столиці Литви Вільнюсі на шляху до Москви, оскільки Вашингтон прагне мирного вирішення кризи, яка б запобігла російському втручанню.

Як повідомлялося раніше в УНН, Тіхановська назвала умови, за яких повернеться до Білорусі.