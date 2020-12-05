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Тихановская поддержала участников очередного воскресного протеста в Беларуси

Тихановская поддержала участников очередного воскресного протеста в Беларуси

Киев  •  УНН

 • 14798 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поддержала участников очередного воскресного протеста в Беларуси, который пройдет 6 декабря. Об этом оппозиционер написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

“Беларусь протестует уже пятый месяц. За это время протест стал частью нашей жизни, такой же неотъемлемой, как работа или время с семьей. И так будет до нашей победы. Но, что еще важнее — так будет и после нее”, — заявила Тихановская.

По ее словам, победа неизбежна — “режим прекратит свое существование”.

“Каждый знает, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ. И мы с вами отдали огромное количество усилий, чтобы эта строка в Конституции в конце концов стала правдой. Поэтому я поддержу всех, кто завтра выйдет в свой двор, район и город. Каждый марш — это напоминание о том, что беларусы не сдадутся”, — подчеркнула оппозиционерка.

Как сообщал УНН, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить Беларусь в переходный период.

Напомним, по данным ООН, ситуация с правами человека в Беларуси ухудшилась, каждую неделю в стране арестовывают сотни участников протестов, поступают сообщения о пытках и избиениях людей. Белорусские власти не допускают в страну ни международных наблюдателей от ОБСЕ, ни экспертов ООН по правам человека.

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