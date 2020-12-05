Тіхановська підтримала учасників чергового недільного протесту у Білорусі

“Білорусь протестує вже п’ятий місяць. За цей час протест став частиною нашого життя, такою ж невід’ємною, як робота або час з сім’єю. І так буде до нашої перемоги. Але, що ще важливіше — так буде і після неї”, — заявила Тіхановська.

За її словами, перемога неминуча — “режим припинить своє існування”.

“Кожен знає, що єдиним джерелом державної влади і носієм суверенітету в Республіці Білорусь є народ. І ми з вами віддали величезну кількість зусиль, щоб цей рядок в Конституції врешті-решт стала правдою. Тому я підтримаю всіх, хто завтра вийде в свій двір, район і місто. Кожен марш — це нагадування про те, що білоруси не здадуться”, — підкреслила опозиціонерка.

Як повідомляв УНН, лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила про готовність очолити Білорусь в перехідний період.

Нагадаємо, за даними ООН, ситуація з правами людини в Білорусі погіршилася, щотижня в країні заарештовують сотні учасників протестів, надходять повідомлення про тортури і побиття людей. Білоруська влада не допускає в країну ані міжнародних спостерігачів від ОБСЄ, ані експертів ООН з прав людини.