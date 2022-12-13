The Wall Street Journal впервые возглавит женщина

Детали

Опытная британская журналистка является редактором газеты The Sunday Times, также принадлежащей News Corp. Таким образом, главным редактором WSJ впервые в истории станет женщина.

Эмма Такер окончила Оксфордский университет. Журналистскую карьеру начинала в Лондоне в Financial Times, освещая близкие ей темы политики и экономики. Позже она была редактором воскресной программы FT, а затем заместителем редактора The Times в 2013 году.

С января 2020 года она занимает должность главной редактора The Sunday Times. Под руководством Такер количество подписок на The Sunday Times значительно увеличилось, а цифровая читательская аудитория увеличилась более чем вдвое.

Цитата

«Как давний поклонник и читатель The Wall Street Journal, для меня большая честь быть главным редактором в этой прекрасной газете. Это влиятельное издание, в которое входят лучшие журналисты и мудрейшие умы, продолжает ставить повестку дня и охватывать все более широкую цифровую аудиторию по всему миру», – отметила она.