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The Wall Street Journal впервые возглавит женщина

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. С 1 февраля 2023 года главным редактором популярной британской газеты The Wall Street Journal станет журналистка Эмма Такер. Она заменит на этом посту 56-летнего Мэтта Мюррея. Об этом сообщили на сайте компании News Corp, информирует УНН.

Детали 

Опытная британская журналистка является редактором газеты The Sunday Times, также принадлежащей News Corp. Таким образом, главным редактором WSJ впервые в истории станет женщина.

Эмма Такер окончила Оксфордский университет. Журналистскую карьеру начинала в Лондоне в Financial Times, освещая близкие ей темы политики и экономики. Позже она была редактором воскресной программы FT, а затем заместителем редактора The Times в 2013 году.

С января 2020 года она занимает должность главной редактора The Sunday Times. Под руководством Такер количество подписок на The Sunday Times значительно увеличилось, а цифровая читательская аудитория увеличилась более чем вдвое.

Цитата

«Как давний поклонник и читатель The Wall Street Journal, для меня большая честь быть главным редактором в этой прекрасной газете. Это влиятельное издание, в которое входят лучшие журналисты и мудрейшие умы, продолжает ставить повестку дня и охватывать все более широкую цифровую аудиторию по всему миру», – отметила она.

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