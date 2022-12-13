The Wall Street Journal вперше очолить жінка

Деталі

Досвідчена британська журналістка наразі є редактором газети The Sunday Times, що також належить News Corp. Таким чином, головним редактором WSJ вперше в історії стане жінка.

Емма Такер закінчила Оксфордський університет. Журналістську кар'єру розпочинала у Лондоні у Financial Times, висвітлюючи близькі їй теми політики та економіки. Пізніше вона була редакторкою недільної програми FT, а потім заступницею редактора The Times в 2013 році.

З січня 2020 року вона обіймає посаду головної редакторки The Sunday Times. Під керівництвом Такер кількість підписок на The Sunday Times значно збільшилася, а цифрова читацька аудиторія збільшилася більш ніж удвічі.

Цитата

«Як давній шанувальник і читач The Wall Street Journal, для мене велика честь бути головним редактором в цій чудовій газеті. Це впливове видання, до складу якого входять найкращі журналісти та наймудріші уми, продовжує ставити порядок денний і охоплювати дедалі ширшу цифрову аудиторію по всьому світу», – зазначила вона.