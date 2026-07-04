The Times опубликовал репортаж об элитном батальоне, который бомбардирует москву

Батальон "Кайрос" 414-й бригады "Птицы Мадьяра" является приоритетной целью для россиян, ведь именно это подразделение принимает самое активное участие в бомбардировке москвы. Репортаж о нем опубликовало британское издание The Times, пишет УНН.

"Батальон „Кайрос" 414-й бригады „Птицы Мадьяра" является приоритетной целью для россиян. Они бомбардируют москву уже две недели, унижая президента путина перед его народом и на мировой арене", — пишет издание.

Это уникальный репортаж, ведь до этого подразделение никогда не допускало СМИ к себе. Члены батальона должны воздерживаться от алкоголя, скрывать место работы от друзей и семьи и регулярно проходить тесты на полиграфе, чтобы доказать, что они не разглашали никакой секретной информации.

Именно это подразделение стоит за атакой на московский НПЗ.

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Напомним, 18 июня украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Капотне, что на окраине российской столицы. Московский НПЗ, расположенный за 15 км от кремля, фактически уже стал "килзоной" для украинских ударных беспилотников, ведь это была уже не первая атака на этот завод (предыдущая была 16 июня).

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The Times цитирует бойцов подразделения, которые уверены, что творят историю.

"Несколько лет назад путин всем говорил, что может завоевать нас за три дня. Теперь он видит, как горит россия. Мы это не начинали, но мы им мстим. Справедливость наступила", — говорит один из командиров.

Подразделение почти ежедневно запускает ударные беспилотники дальнего радиуса действия по территории россии или средней дальности по оккупированной территории. Они координируют свои действия с аналогичными подразделениями, которые иногда присоединяются к использованию новых крылатых ракет Украины.

Издание напоминает, что на прошлой неделе украинские атаки поразили восемь нефтегазовых объектов, заводы по производству точных приборов для ракет и ракетного топлива, а также военные склады логистики — все они расположены в 12 российских регионах. Самые дальние атаки касались беспилотников, которые пролетели как минимум 1500 километров от украинской границы.

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"Технологии, которые у нас есть сегодня, означают, что война — это уже не просто то, где можно зайти на чужую территорию и держаться на расстоянии вытянутой руки. Она вернется к вашему дому", — говорит командир с позывным "Панама". — "И когда вы чувствуете запах горящей войны у своего порога, вы воспринимаете его совсем иначе, чем когда просто смотрите картинку по телевизору".

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Готовясь к своим ударам по москве, "Кайрос" два месяца систематически уничтожал российские зенитные системы на подходах к городу. "Мы действовали как батальон около 200 дней и за этот период поразили примерно 200 целей", — объясняет боец с позывным "Рэй".

Он добавляет, что эти удары поставили путина и его командиров перед дилеммой: "Теперь, если они прибегнут к их замене, если они сосредоточат много средств противовоздушной обороны вокруг москвы, это откроет много других уязвимых мест в разных местах, например, в Крыму".

"Кайрос" и 414-я бригада сейчас играют ключевую роль в дальнобойных ударах Сил беспилотных систем, которые значительно расширили свои операции, увеличив количество дальнобойных атак в четыре раза и ударов беспилотников средней дальности в 28 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В состав подразделения входят иностранцы, некоторые бывшие бойцы спецназа, в частности несколько британцев, американцев, европейцев и один японец.