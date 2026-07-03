Украина уже пишет текст мирного соглашения своими дальнобойными ударами по территории России – CEO Fire Point

Ирина Терех

Ежедневными дальнобойными ударами по территории россии Украина ведет переговоры с врагом и пишет текст мирного соглашения. Такое мнение высказала Ирина Терех – CEO и CTO украинской компании Fire Point, производящей ракеты FP-5 Flamingo и дальнобойные дроны FP-1, пишет УНН.

"Мы уже в переговорном процессе, мы в переговорном процессе каждую ночь, каждое утро, каждый день. Этот переговорный процесс – мы сейчас пишем текст этого соглашения. Мы понимаем, что дипломатией мы не смогли достичь того эффекта ни в 2022, ни в 2014 году, но сейчас у нас есть шанс написать это новое дипломатическое соглашение", – отметила Ирина Терех во время программы "Тема с Мосийчук".

По ее словам, сейчас решается, насколько мирное соглашение будет долгосрочным и какая часть условий сторон – Украины и россии – там будет учтена.

В течение последних месяцев украинские Силы обороны системно наносят удары по объектам российской нефтеперерабатывающей отрасли. Такие предприятия являются важной составляющей военно-промышленного комплекса рф, поскольку обеспечивают производство топлива для авиации, бронетехники и других подразделений российских войск.

В июне Силы обороны Украины нанесли более 20 дальнобойных ударов по объектам на территории россии, в частности по семи нефтеперерабатывающим заводам, двум нефтебазам, танкеру теневого флота, двум портам и двум центрам космической связи. Кроме того, ракетами были поражены два предприятия военно-промышленного комплекса рф в воронеже и волгограде.

Одна из таких атак произошла в ночь на 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ и объектам в Ростовской области. Он поблагодарил военных ССО ВСУ за операции в глубине территории рф с применением модернизированных дронов FP-1 и заявил, что "план дальнобойных санкций выполняется", детали заявления президента.

В сети появлялись кадры украинских дронов FP-1 над российской столицей, которые, по сообщениям, пыталась сбить система ПВО "Панцирь". Это уже второй удар по московскому НПЗ.

До этого, 16 июня, в Московской области и Краснодарском крае РФ фиксировались атаки беспилотников на нефтяные объекты, дроновые удары по российским нефтяным объектам. В сети также публиковали видео полета ударных дронов FP-1 над Москвой.

Аналитики отмечают, что пораженный НПЗ расположен примерно в 15 километрах от Кремля. После атак предприятие, по оценкам, может не работать как минимум полгода.

Также в РФ сообщали об атаке дронов на тюменский НПЗ, дроны атаковали тюменский НПЗ. Украинские беспилотники нанесли удар и по инфраструктуре морского порта "Кавказ" в Краснодарском крае, удар по порту "Кавказ" и нефтебазе.

Кроме того, нижегородский НПЗ (завод NORSI) приостановил работу на неопределенный срок после украинской атаки, остановка НПЗ NORSI.

В ночь на 2 июля помимо НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово украинские военные также поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Староликеево".

После серии ударов по российским НПЗ в России начали обостряться проблемы с топливом, в частности расширяются ограничения на продажу бензина в отдельных регионах, топливный кризис в РФ.