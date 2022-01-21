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The Times: Британия подумывает развернуть дополнительные войска в соседних с Украиной странах

The Times: Британия подумывает развернуть дополнительные войска в соседних с Украиной странах

Киев • УНН

 • 18662 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Великобритания рассматривает возможность отправки сотен дополнительных войск в соседние с Украиной страны НАТО для "сдерживания" России. Об этом сообщает британская The Times со ссылкой на источники в оборонном ведомстве страны, пишет УНН.

Детали

По данным издания, страны-члены НАТО провели переговоры на высоком уровне относительно того, стоит ли увеличивать свое присутствие в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Великобритания возглавляет боевую группу численностью 1200 человек в Эстонии, где находятся 830 военнослужащих, танки, боевые бронированные машины, самоходная артиллерия, инженеры, средства ПВО и разведки. Более 300 французских военнослужащих также входят в состав боевой группы.

В Польше также находятся 140 британских военнослужащих в рамках усиления миссии НАТО.

Согласно планам, которые обсуждаются в Министерстве обороны страны, пишет издание, Великобритания рассматривает возможность усиления этих задач за счет “сотен” более боеспособных солдат, которые могут быть развернуты в кратчайшие сроки.

“Они (НАТО — ред.) поставили вопрос об усилении этих миссий (усиленных миссий передового присутствия) и миссии НАТО в странах Балтии. Страны думают о том, что они могут сделать”, — сказал источник The Times, который цитирует Daily Mail.

Что касается того, когда может произойти развертывание, источник добавил: “Если бы был такой союзник по НАТО, в который должны были постучать российские войска, то они (силы — ред.) были бы там быстро”.

Дополнение

17 января Великобритания заявила о поставках Украине нового пакета систем безопасности, чтобы помочь повысить ее оборонительные возможности перед угрозой поведения со стороны России.

19 января Соединенное Королевство заявило, что предоставило Украине тысячи легких противотанковых ракет для защиты от российского вторжения.

Накануне министр обороны страны Бен Уоллес заявил, что Великобритания готова увеличить поставки оружия Украине. По его мнению, такой шаг сможет убедить другие западные страны и увеличить свою помощь Украинскому государству.

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

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