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The Times: Британія подумує розгорнути додаткові війська у сусідніх з Україною країнах

The Times: Британія подумує розгорнути додаткові війська у сусідніх з Україною країнах

Київ • УНН

 • 18665 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Велика Британія розглядає можливість відправлення сотень додаткових військ до сусідніх з Україною країн НАТО для "стримування" Росії. Про це повідомляє британська The Times із посиланням на джерела в оборонному відомстві країни, пише УНН.

Деталі

За даними видання, країни-члени НАТО провели переговори на високому рівні щодо того, чи варто збільшувати свою присутність в Естонії, Латвії, Литві та Польщі.

Велика Британія очолює бойову групу чисельністю 1200 осіб в Естонії, де перебувають 830 військовослужбовців, танки, бойові броньовані машини, самохідна артилерія, інженери, засоби ППО та розвідки. Понад 300 французьких військовослужбовців також входять до складу бойової групи.

У Польщі також перебувають 140 британських військовослужбовців у межах посиленої місії НАТО.

Згідно з планами, які обговорюються в Міністерстві оборони країни, пише видання, Велика Британія розглядає можливість посилення цих місій за рахунок “сотень” більш боєздатних солдатів, які можуть бути розгорнуті в найкоротші терміни.

“Вони (НАТО — ред.) поставили питання щодо посилення цих місій (посилених місій передової присутності) та місії НАТО в країнах Балтії. Країни думають про те, що вони можуть зробити”, — сказало джерело The Times, яке цитує Daily Mail.

Що стосується того, коли може відбутися розгортання, джерело додало: “Якби був такий союзник по НАТО, до якого повинні були постукати російські війська, то вони (сили — ред.) були б там швидко”.

Доповнення

17 січня Велика Британія заявила про постачання Україні нового пакету систем безпеки, щоб допомогти підвищити її оборонні можливості перед загрозою поведінки з боку Росії.

19 січня Сполучене Королівство заявило, що надало Україні тисячі легких протитанкових ракет для захисту від російського вторгнення.

Напередодні міністр оборони країни Бен Воллес заявив, що Велика Британія готова збільшити постачання зброї Україні. На його думку, такий крок зможе переконати інші західні країни та збільшити свою допомогу Українській державі.

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

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