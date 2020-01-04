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5 марта, 17:33 • 113474 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 15:49 • 133541 просмотра

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5 марта, 13:05 • 107344 просмотра

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Тейлор рассказал, какое оружие получит Украина от США в 2020 году

Тейлор рассказал, какое оружие получит Украина от США в 2020 году

Киев  •  УНН

 • 25234 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Американский дипломат, бывший посол в Украине и временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал, на какие виды оружия могут рассчитывать в Киеве в этом году. Речь идет за противокорабельные ракеты, беспилотники, радиокоммуникационная оборудования. Такую информацию он обнародовал в интервью ТСН, передает УНН.

"Украинская власть, украинский министр обороны и его команда плотно сотрудничают с людьми в нашем Посольстве в Киеве, чтобы получить ответ именно на этот вопрос. Мы хотели бы продлить диалог с Министерством обороны Украины и начальником Генерального штаба генералом Хомчаком том, какие конкретно системы вам нужны. Такие обсуждения продолжаются. Конгресс США уже подписался под конкретными системами вооружения. Мы уже говорили о них. Это противокорабельные ракеты, беспилотники, радиокоммуникационное оборудование", - заявил Тейлор.

На вопрос, это лии оружие, поступит в 2020 году, Тейлор ответил "это то, что поступает".

"Именно так, это то, что будет поступать. И это важный компонент для того, чтобы Украина могла защищаться от россиян", - подытожил дипломат.

Как сообщалось ранее в УНН, в посольства США в Украине новый руководитель. Временным поверенным в делах США в Украине стала Кристина Квин, которая заменила Вильяма Тейлора.

Украинские Национальные Новости

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