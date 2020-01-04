Тейлор розповів, яку зброю отримає Україна від США у 2020 році

КИЇВ. 4 січня. УНН. Американський дипломат, колишній посол в Україні та Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор розповів, на які види зброї можуть розраховувати у Києві цього року. Мова йде за протикорабельні ракети, дрони, радіокомунікаційне обладнання. Таку інформацію він оприлюднив у інтерв'ю ТСН, інформує УНН.