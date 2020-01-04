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Тейлор розповів, яку зброю отримає Україна від США у 2020 році

Тейлор розповів, яку зброю отримає Україна від США у 2020 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Американський дипломат, колишній посол в Україні та Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор розповів, на які види зброї можуть розраховувати у Києві цього року. Мова йде за протикорабельні ракети, дрони, радіокомунікаційне обладнання. Таку інформацію він оприлюднив у інтерв'ю ТСН, інформує УНН

"Українська влада, український міністр оборони та його команда щільно співпрацюють з людьми в нашому Посольстві в Києві, аби отримати відповідь саме на це запитання. Ми хотіли б подовжити діалог із Міністерством оборони України та начальником Генерального Штабу генералом Хомчаком про те, які конкретно системи вам потрібні. Такі обговорення тривають. Конгрес США вже підписався під конкретними системами озброєння. Ми вже говорили про них. Це протикорабельні ракети, дрони, радіокомунікаційне обладнання", - заявив Тейлор.

На питання, чи це та зброя, що надійде у 2020 році, Тейлор відповів "це те, що надходить".

"Саме так, це те, що буде надходити. І це важливий компонент для того, аби Україна могла захищатися від росіян", - підсумував дипломат. 

Як повідомлялося раніше в УНН, у посольства США в Україні новий керівник. Тимчасовою повіреною у справах США в Україні стала Крістіна Квін, яка замінила Вільяма Тейлора.

Українські Національні Новини

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