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У посольства США в Україні новий керівник

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Тимчасовою повіреною у справах США в Україні стала Крістіна Квін. Про це УНН повідомляє з посиланням на прессслужбу американського посольства у Києві.

"Наша заступниця глави місії США в Україні, Крістіна Квін, тепер стала тимчасовою повіреною у справах США", - повідомили у дипломатичній установі США.

Сама Крістіна Квін у відеозверненні, поширеному посольством, зазначила, що вже десь шість місяців перебувала в Україні на посаді заступниці голови місії США у Києві.

"Для мене честь працювати наразі тимчасовою повіреною у справах США в Україні... Я із захопленням зустрічаю нові виклики й велику відповідальність на посту керівника команди посольства США в Україні", - вказала вона.

Зі слів американської дипломатки, США тісно співпрацюють з українськими партнерами заради просування наших спільних цілей.

"У той час, коли керівництво посольства змінюється, наша політика міцної підтримки України залишається стабільною.
Команда нашого посольства й надалі працюватиме у тісному партнерстві з українським урядом та громадянським суспільством, підтримуючи суверенітет і територіальну цілісність України та реформи, які допоможуть Україні побудувати своє процвітаюче європейське майбутнє", - зазначила Квін.

"Україна досягла значного прогресу за той короткий час, що я тут перебуваю, і я працюватиму над тим, щоб підтримка надавалася і надалі. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з колегами у Києві та Вашингтоні - а також з нашими українськими партнерами - заради подальшого зміцнення наших відносин", - підсумувала нова тимчасово повірена у справах США в Україні.

Нагадаємо, до цього тимчасовим повіреним у справах США в Україні був Вільям Тейлор.

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