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Україну чекають гарні часи - Тейлор

Україну чекають гарні часи - Тейлор

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор записав відеозвернення, в якому підбив підсумки свого перебування в Україні перед відходом у відставку, а також відзначив, що країну чекають гарні часи. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Посольства США.

“За час мого перебування в Україні було обрано нову Верховну Раду, а значить з’явились нові можливості для просування реформ. Було сформовано Вищий антикорупційний суд, з’явилися можливості для багатьох реформ, які були у підвішеному стані протягом багатьох років і очікували просування цієї дуже активною Радою. Прогрес у питанні миру на Донбасі...”, — зазначив Тейлор.

За його словами, попереду “будуть теж гарні часи”.

Тейлор також запевнив, що США підтримує Україну. Один із проявів підтримки є санкції, які були застосовані щодо "Північного потоку-2".

Нагадаємо, Тейлор бачить сенс у введенні міжнародної місії миротворців на Донбас. 

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