Україну чекають гарні часи - Тейлор
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор записав відеозвернення, в якому підбив підсумки свого перебування в Україні перед відходом у відставку, а також відзначив, що країну чекають гарні часи. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Посольства США.
“За час мого перебування в Україні було обрано нову Верховну Раду, а значить з’явились нові можливості для просування реформ. Було сформовано Вищий антикорупційний суд, з’явилися можливості для багатьох реформ, які були у підвішеному стані протягом багатьох років і очікували просування цієї дуже активною Радою. Прогрес у питанні миру на Донбасі...”, — зазначив Тейлор.
За його словами, попереду “будуть теж гарні часи”.
Тейлор також запевнив, що США підтримує Україну. Один із проявів підтримки є санкції, які були застосовані щодо "Північного потоку-2".
Нагадаємо, Тейлор бачить сенс у введенні міжнародної місії миротворців на Донбас.