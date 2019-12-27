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Тейлор бачить сенс у введенні міжнародної місії миротворців на Донбас

Тейлор бачить сенс у введенні міжнародної місії миротворців на Донбас

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Елементом врегулювання ситуації на Донбасі могло б бути введення міжнародних миротворчих сил на схід України. Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня. Україна", передає УНН.

"Врегулювання на Донбасі в будь-якому випадку повинно ґрунтуватися на тому, що російські сили з Донбасу підуть, а Україна, в кінцевому рахунку, відновить свій контроль", - заявив Тейлор.

За його словами, і Спеціальний посланник Держдепартаменту по Україні Курт Волкер, і інші працювали над тим, як можна досягти цієї мети.

"На їхню думку, елементом цього могло б бути введення міжнародних сил. Ця ідея побутувала в умах певний час, і я чув, що міністр закордонних справ України нещодавно знову згадав про цю можливість. Мені теж здається, що певний шанс і сенс в цьому є. Це міг би бути проміжний крок між відходом росіян із Донбасу і відновленням повного контролю України над ним", - зазначив дипломат.

Говорячи про своє бачення згаданої місії, Тейлор висловив думку про те, що її мала б затвердити Рада Безпеки ООН.

"За такого рішення Радбезу, країни, у яких є відповідні збройні сили, могли б їх зібрати і відправити на Донбас. Так, це коштувало б грошей, а країнам, включаючи США, треба було б надати ці кошти для того, щоб зібрати і направити такий контингент на Донбас. Посеред Європи триває збройний конфлікт, і країнам слід бути готовими заплатити за те, щоб його зупинити", - додав він.

Нагадаємо, раніше в цьому році глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що миротворча операція ООН - це те, до чого вдасться український уряд в разі, якщо інші варіанти досягти миру проваляться.

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