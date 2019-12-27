Тейлор видит смысл во введении международной миссии миротворцев на Донбасс

"Урегулирование на Донбассе в любом случае должно основываться на том, что российские силы из Донбасса уйдут, а Украина, в конечном счете, восстановит свой контроль", - заявил Тейлор.

По его словам, и Специальный посланник Госдепартамента по Украине Курт Волкер, и другие работали над тем, как можно добиться этой цели.

"По их мнению, элементом этого могло бы быть введение международных сил. Эта идея витала в умах определенное время, и я слышал, что министр иностранных дел Украины недавно опять упомянул об этой возможности. Мне тоже кажется, что определенный шанс и смысл в этом есть. Это мог бы быть промежуточный шаг между уходом русских из Донбасса и восстановлением полного контроля Украины над ним", - отметил дипломат.

Говоря о своем видении данной миссии, Тейлор высказал мнение о том, что ее должна утвердить Совет Безопасности ООН.

"По такому решению Совбеза, страны, у которых есть соответствующие вооруженные силы, могли бы их собрать и отправить в Донбасс. Да, это стоило бы денег, а странам, включая США, надо было бы предоставить эти средства для того, чтобы собрать и направить такой контингент в Донбасс. Посреди Европы продолжается вооруженный конфликт, и странам следует быть готовыми заплатить за то, чтобы его остановить", - добавил он.

Напомним, ранее в этом году глава МИДа Украины Вадим Пристайко заявил, что миротворческая операция ООН - это то, к чему удастся украинское правительство в случае, если другие варианты достичь мира провалятся.