Украину ждут хорошие времена - Тейлор

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор записал видеообращение, в котором подвел итоги своего пребывания в Украине перед уходом в отставку, а также отметил, что страну ждут хорошие времена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Посольства США.