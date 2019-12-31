Украину ждут хорошие времена - Тейлор

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 72716 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 85844 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 98833 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 95996 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106465 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 92160 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103564 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106130 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131142 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130358 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Украину ждут хорошие времена - Тейлор

Украину ждут хорошие времена - Тейлор

Киев  •  УНН

 • 26343 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор записал видеообращение, в котором подвел итоги своего пребывания в Украине перед уходом в отставку, а также отметил, что страну ждут хорошие времена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Посольства США.

"За время моего пребывания в Украине была избрана новая Верховная Рада, а значит появились новые возможности для продвижения реформ. Был сформирован Высший антикоррупционный суд, появились возможности для многих реформ, которые были в подвешенном состоянии в течение многих лет и ожидали продвижения этой очень активной Радой. Прогресс в вопросе мира на Донбассе ... ", - отметил Тейлор.

По его словам, впереди "будут тоже хорошие времена".

Тейлор также заверил, что США поддерживает Украину. Одним из проявлений поддержки являются санкции, которые были применены по "Северному потоку-2".

Напомним, Тейлор видит смысл во введении международной миссии миротворцев на Донбасс.

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