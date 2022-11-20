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Tesla отзывает более 321 000 автомобилей в США

Tesla отзывает более 321 000 автомобилей в США

Киев • УНН

 • 387969 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Tesla отзывает более 321 000 автомобилей в США из-за того, что задние фонари могут периодически не гореть, говорится в сообщении компании, обнародованном в субботу, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Эта новость последовала за отзывом компанией в пятницу почти 30 000 автомобилей Model X в США из-за проблемы, которая может привести к неправильному развертыванию подушки безопасности переднего пассажира, что привело к падению ее акций почти на 3% к почти двухлетнему минимуму. В заявлении, опубликованном в субботу в Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), производитель электромобилей заявил, что отзыв, связанный с задними фарами, охватывает некоторые автомобили Model 3 2023 года и Model Y 2020-2023 годов.

Tesla заявила, что развернет воздушное обновление для устранения проблемы с задними фонарями, и заявила, что у нее нет сообщений о каких-либо авариях или травмах, связанных с отзывом. Компания заявила, что отзыв был вызван жалобами клиентов, о которых ей стало известно в конце октября, в основном из иностранных рынков, в которых утверждалось, что задние фонари автомобилей не горят.

Расследование показало, что в редких случаях фары могут периодически не работать из-за аномалии, которая может вызвать ошибочное обнаружение неисправности во время процесса пробуждения автомобиля. Tesla заявила, что получила три гарантийных отчета по этому поводу.

Дополнение

По данным NHTSA, в 2022 году Tesla сообщила о 19 кампаниях по отзыву в США, охвативших более 3,7 миллиона автомобилей, включая четыре отзыва в ноябре.

Напомним 

Илон Маск продал акции Tesla на почти 4 млрд долларов.

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