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Tesla відкликає понад 321 000 автомобілів у США

Tesla відкликає понад 321 000 автомобілів у США

Київ • УНН

 • 387972 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Tesla відкликає понад 321 000 автомобілів в США через те, що задні ліхтарі можуть періодично не горіти, йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому в суботу, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі 

Ця новина послідувала за відкликанням компанією в п'ятницю майже 30 000 автомобілів Model X в США через проблему, яка може призвести до неправильного розгортання подушки безпеки переднього пасажира, що призвело до падіння її акцій майже на 3% до майже дворічного мінімуму. У заяві, опублікованій в суботу в Національній адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA), виробник електромобілів заявив, що відкликання, пов'язане з задніми фарами, охоплює деякі автомобілі Model 3 2023 року і Model Y 2020-2023 років.

Tesla заявила, що розгорне повітряне оновлення для усунення проблеми з задніми ліхтарями, і заявила, що у неї немає повідомлень про будь-які аварії або травми, пов'язані з відкликанням. Компанія заявила, що відкликання було викликано скаргами клієнтів, про які їй стало відомо в кінці жовтня, в основному з іноземних ринків, в яких стверджувалося, що задні ліхтарі автомобілів не горять.

Розслідування показало, що в рідкісних випадках фари можуть періодично не працювати через аномалію, яка може викликати помилкове виявлення несправності під час процесу пробудження автомобіля. Tesla заявила, що отримала три гарантійних звіти з цього приводу.

Доповнення

За даними NHTSA, у 2022 році Tesla повідомила про 19 кампаній з відкликання в США, які охопили понад 3,7 мільйона автомобілів, включаючи чотири відкликання в листопаді.

Нагадаємо 

Ілон Маск продав акції Tesla на майже 4 млрд доларів.

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