Ілон Маск продав акції Tesla на майже 4 млрд доларів

Деталі

Маск, який купив Twitter за 44 мільярди доларів, продав 19,5 мільйона акцій компанії з виробництва електромобілів з 4 по 8 листопада, згідно з документами, поданими у вівторок до Комісії з цінних паперів та бірж США.

У серпні він продав свої акції Tesla на 7 мільярдів доларів, працюючи над фінансуванням покупки Twitter, від якої він намагався у той час відмовитися.

Загалом, з квітня Маск продав акції Tesla на суму понад 19 мільярдів доларів, включаючи ті, що були заявлені у вівторок, що, ймовірно, покриє його частку у покупці Twitter.

Поглинання Twitter не було гладким, і за останні тижні з платформи соціальних мереж пішли деякі великі рекламодавці, зокрема United Airlines, General Motors, REI, General Mills і Audi, зазначає видання.

Маск визнав "значне падіння доходів" у Twitter, який значною мірою покладається на рекламу, щоб заробляти гроші.

Доповнення

Більшість статків Маска пов'язана з акціями Tesla. У вівторок його особисті статки впали нижче 200 мільярдів доларів, за даними Forbes, але він, як і раніше, залишається найбагатшою людиною у світі.