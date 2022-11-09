Илон Маск продал акции Tesla почти на 4 млрд долларов

Детали

Маск, купивший Twitter за 44 миллиарда долларов, продал 19,5 миллиона акций компании по производству электромобилей с 4 по 8 ноября, согласно документам, представленным во вторник в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

В августе он продал свои акции Tesla на 7 миллиардов долларов, работая над финансированием покупки Twitter, от которой он пытался в то время отказаться.

В целом, с апреля Маск продал акции Tesla на сумму более 19 миллиардов долларов, включая заявленные во вторник, что, вероятно, покроет его долю в покупке Twitter.

Поглощение Twitter не было гладким, и за последние недели с платформы социальных сетей ушли некоторые крупные рекламодатели, в частности, United Airlines, General Motors, REI, General Mills и Audi, отмечает издание.

Маск признал "значительное падение доходов" в Twitter, который в значительной степени полагается на рекламу, чтобы зарабатывать деньги.

Дополнение

Большая часть состояния Маска связана с акциями Tesla. Во вторник его личное состояние упало ниже 200 миллиардов долларов, по данным Forbes, но он по-прежнему остается самым богатым человеком в мире.