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Tesla поднимает цены в Канаде на 21% из-за введения пошлин

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Tesla увеличила цены в Канаде на 21% из-за введения 25% пошлины на импорт авто из США. Компания призывает покупать автомобили, импортированные до введения пошлин.

Tesla поднимает цены в Канаде на 21% из-за введения пошлин

Компания Tesla поднимает цены в Канаде на $30 000, или 21% и призывает клиентов покупать автомобили, импортированные до введения пошлин. Повышение цен произошло после того, как канадское правительство ввело 25%-ный тариф на импорт автомобилей из Соединенных Штатов Америки. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Bloomberg, DriveTeslaCanada.

Детали

Как пишет издание, в субботу, 26 апреля на сайте канадского производителя электромобилей появился баннер со следующим текстом: "Изучите запасы по ценам до введения пошлин, пока они есть".

После того, как президент Дональд Трамп в прошлом месяце ввел масштабные пошлины на канадские товары, включая 25% на содержимое транспортных средств, произведенных за пределами США в рамках торгового пакта США-Мексика-Канада, Канада объявила о введении ответных импортных пошлин. Эти налоги в натуральной форме призваны отражать пошлины США

- говорится в заметке Bloomberg.

Так, по данным DriveTeslaCanada, модель 3 Long Range All-Wheel Drive теперь стоит $79990, что на $10 000 больше, чем $68990, которые она стоила до введения пошлин. Тем временем, вариант Performance поднимается до $89990, по сравнению с $79990 ранее.

Отмечается, что стратегия Tesla в Канаде теперь выглядит двойной: переложить большую часть дополнительных тарифных расходов на потребителей и продвигать продажу старых запасов, которые были импортированы до введения тарифа. Для клиентов это означает, что автомобили на складе предлагают значительную экономию по сравнению с заводскими заказами.

Напомним

Tesla может легко приспособиться к новым 25% пошлинам на автомобили, поскольку компания меньше зависит от иностранных компонентов. Акции Tesla выросли, когда акции других автопроизводителей упали.

В Канаде вспыхнул вандализм в отношении Tesla22.03.25, 13:51 • 93780 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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