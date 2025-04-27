Tesla підіймає ціни в Канаді на 21% через введення мит

Компанія Tesla піднімає ціни в Канаді на $30 000, або 21% і закликає клієнтів купувати автомобілі, імпортовані до введення мит. Підвищення цін відбулося після того, як канадський уряд запровадив 25%-ний тариф на імпорт автомобілів із Сполучених Штатів Америки. Про це інформує УНН із посиланням на видання Bloomberg, DriveTeslaCanada.

Деталі

Як пише видання, у суботу, 26 квітня на сайті канадського виробника електромобілів з'явився банер із наступним текстом: "Вивчіть запаси за цінами до введення мит, поки вони є".

Після того, як президент Дональд Трамп минулого місяця ввів масштабні мита на канадські товари, включаючи 25% на вміст транспортних засобів, вироблених за межами США в рамках торговельного пакту США-Мексика-Канада, Канада оголосила про введення відповідних імпортних мит. Ці податки у натуральній формі покликані відбивати мита США - йдеться у дописі Bloomberg.

Так, за даними DriveTeslaCanada, модель 3 Long Range All-Wheel Drive тепер коштує $79990, що на $10 000 більше, ніж $68990, які вона коштувала до введення мит. Тим часом, варіант Performance піднімається до $89990, в порівнянні з $79990 раніше.

Зазначається, що стратегія Tesla у Канаді тепер виглядає подвійною: перекласти більшу частину додаткових тарифних витрат на споживачів та просувати продаж старих запасів, які були імпортовані до введення тарифу. Для клієнтів це означає, що автомобілі на складі пропонують значну економію порівняно із заводськими замовленнями.

Нагадаємо

Tesla може легко пристосуватися до нових 25% мит на автомобілі, оскільки компанія менше залежить від іноземних компонентів. Акції Tesla зросли, коли акції інших автовиробників впали.

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