Террористы нанесли удары по громадам Сумщины: зафиксировано 60 взрывов

В течение дня было зафиксировано 29 обстрелов по Сумщине, что привело к 60 взрывам. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Враг нанес ущерб девяти громадам региона, среди которых:

Великописаревская община: обстрелы с помощью FPV-дрона (1 взрыв) и минометов (6 взрывов).

обстрелы с помощью FPV-дрона (1 взрыв) и минометов (6 взрывов). Белопольская громада : произошло несколько атак FPV-дронами (3 взрыва), минометные обстрелы (12 взрывов) и обстрелы из реактивных систем залпового огня (3 взрыва).

: произошло несколько атак FPV-дронами (3 взрыва), минометные обстрелы (12 взрывов) и обстрелы из реактивных систем залпового огня (3 взрыва). Новослободская громада : удар FPV-дроном с территории РФ (1 взрыв).

: удар FPV-дроном с территории РФ (1 взрыв). Юнаковская община : артиллерийский обстрел (6 взрывов).

: артиллерийский обстрел (6 взрывов). Хотинская община : осуществлены пуски авиационных бомб КАБ с вражеского самолета (5 взрывов), удары FPV-дронами (4 взрыва) и минометный обстрел (4 взрыва).

: осуществлены пуски авиационных бомб КАБ с вражеского самолета (5 взрывов), удары FPV-дронами (4 взрыва) и минометный обстрел (4 взрыва). Краснопольская громада : обстрелы минами (2 взрыва) и сброс взрывного устройства типа ВОГ с дрона квадрокоптерного типа (1 взрыв).

: обстрелы минами (2 взрыва) и сброс взрывного устройства типа ВОГ с дрона квадрокоптерного типа (1 взрыв). Середино-Будская громада : минометные обстрелы (8 взрывов).

: минометные обстрелы (8 взрывов). Миропольская община : атака авиационными бомбами КАБ (3 взрыва).

: атака авиационными бомбами КАБ (3 взрыва). Сумская громада: удар БпЛА (1 взрыв), что привело к ранениям среди гражданского населения, а также к повреждению жилого дома и автомобилей. На месте событий работают аварийные службы.

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