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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
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Террористы нанесли удары по громадам Сумщины: зафиксировано 60 взрывов

Киев  •  УНН

01:59 • 317 просмотра

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За сутки оккупанты совершили 29 обстрелов Сумской области, в результате которых зафиксировано 60 взрывов. Атаки проводились с использованием дронов, минометов, артиллерии и авиации по 9 громадам региона.

В течение дня было зафиксировано 29 обстрелов по Сумщине, что привело к 60 взрывам. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Враг нанес ущерб девяти громадам региона, среди которых:

  • Великописаревская община: обстрелы с помощью FPV-дрона (1 взрыв) и минометов (6 взрывов).
  • Белопольская громада: произошло несколько атак FPV-дронами (3 взрыва), минометные обстрелы (12 взрывов) и обстрелы из реактивных систем залпового огня (3 взрыва).
  • Новослободская громада: удар FPV-дроном с территории РФ (1 взрыв).
  • Юнаковская община: артиллерийский обстрел (6 взрывов).
  • Хотинская община: осуществлены пуски авиационных бомб КАБ с вражеского самолета (5 взрывов), удары FPV-дронами (4 взрыва) и минометный обстрел (4 взрыва).
  • Краснопольская громада: обстрелы минами (2 взрыва) и сброс взрывного устройства типа ВОГ с дрона квадрокоптерного типа (1 взрыв).
  • Середино-Будская громада: минометные обстрелы (8 взрывов).
  • Миропольская община: атака авиационными бомбами КАБ (3 взрыва).
  • Сумская громада: удар БпЛА (1 взрыв), что привело к ранениям среди гражданского населения, а также к повреждению жилого дома и автомобилей. На месте событий работают аварийные службы.

В Сумах "шахед" попал в девятиэтажку, пять человек травмированы1 ноября 2024, 19:37 • 9358 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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