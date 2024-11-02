Террористы нанесли удары по громадам Сумщины: зафиксировано 60 взрывов
Киев • УНН
За сутки оккупанты совершили 29 обстрелов Сумской области, в результате которых зафиксировано 60 взрывов. Атаки проводились с использованием дронов, минометов, артиллерии и авиации по 9 громадам региона.
В течение дня было зафиксировано 29 обстрелов по Сумщине, что привело к 60 взрывам. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Враг нанес ущерб девяти громадам региона, среди которых:
- Великописаревская община: обстрелы с помощью FPV-дрона (1 взрыв) и минометов (6 взрывов).
- Белопольская громада: произошло несколько атак FPV-дронами (3 взрыва), минометные обстрелы (12 взрывов) и обстрелы из реактивных систем залпового огня (3 взрыва).
- Новослободская громада: удар FPV-дроном с территории РФ (1 взрыв).
- Юнаковская община: артиллерийский обстрел (6 взрывов).
- Хотинская община: осуществлены пуски авиационных бомб КАБ с вражеского самолета (5 взрывов), удары FPV-дронами (4 взрыва) и минометный обстрел (4 взрыва).
- Краснопольская громада: обстрелы минами (2 взрыва) и сброс взрывного устройства типа ВОГ с дрона квадрокоптерного типа (1 взрыв).
- Середино-Будская громада: минометные обстрелы (8 взрывов).
- Миропольская община: атака авиационными бомбами КАБ (3 взрыва).
- Сумская громада: удар БпЛА (1 взрыв), что привело к ранениям среди гражданского населения, а также к повреждению жилого дома и автомобилей. На месте событий работают аварийные службы.
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