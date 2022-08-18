Массовые сообщения о "заминировании" накануне вторжения - разоблачены два человека

Цитата

«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении двум лицам в осуществлении серии заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан (ч. 2 ст.259 УК Украины)», - говорится в сообщении.



Детали

В течение 16, 17 и 19 февраля 2022 года подозреваемые отправляли на электронные адреса колцентров СБУ и Нацполиции письма с сообщениями о заминировании крупнейших торговых центров столицы, а также одного из университетов.

Для анонимизации электронных адресов они использовали специальную компьютерную программу, доступ к которой им предоставлял куратор.

За каждое анонимное сообщение подозреваемые получали денежное вознаграждение на банковские карты через виртуальный обменный пункт.

Дополнение

В некоторых городах Украины сообщали о заминировании железнодорожных вокзалов, автовокзалов и рынков.