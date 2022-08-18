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Массовые сообщения о "заминировании" накануне вторжения - разоблачены два человека

Киев • УНН

 • 146706 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. По данным следствия, к распространению массовых сообщений о «заминировании» причастны житель Ровенской области и киевлянка. Накануне полномасштабного вторжения рф в Украину они получили в зашифрованном интернет-чате задачу осуществить анонимные сообщения о заминировании объектов инфраструктуры и учебных заведений города Киева. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, информирует УНН.

Массовые сообщения о "заминировании" накануне вторжения - разоблачены два человека

Цитата

«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении двум лицам в осуществлении серии заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан (ч. 2 ст.259 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

В течение 16, 17 и 19 февраля 2022 года подозреваемые отправляли на электронные адреса колцентров СБУ и Нацполиции письма с сообщениями о заминировании крупнейших торговых центров столицы, а также одного из университетов.

Для анонимизации электронных адресов они использовали специальную компьютерную программу, доступ к которой им предоставлял куратор.

За каждое анонимное сообщение подозреваемые получали денежное вознаграждение на банковские карты через виртуальный обменный пункт.

Дополнение 

В некоторых городах Украины сообщали о заминировании железнодорожных вокзалов, автовокзалов и рынков.

 

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