Тернопольчанин проснулся миллионером

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 68925 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 84786 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 87518 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109157 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100936 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104790 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111752 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117111 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122883 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134402 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Тернопольчанин проснулся миллионером

Тернопольчанин проснулся миллионером

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. В городе Чертков Тернопольской области выиграли 1 млн грн в лотерею "Лото-Забава". Об этом сообщил оператор лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Денежный приз был разыгран в 967-м тираже 18 февраля. Известно, что свой выигрышный билет №0089904 победитель приобрел у "ЛОТО маркете" по адресу: ул. Шевченко, 13.

"Оператор государственных лотерей "М.С.Л." приглашает победителя стать почетным участником закрытого "Клуба миллионеров "М.С.Л." и посетить Киев, где миллионера и его спутника или спутницу ожидает незабываемая персональная развлекательная VIP-программа - "Два дня из жизни миллионера".

Кульминацией этих двух праздничных дней является участие в воскресном прямом эфире "Лото-Забава", где любимец Фортуны познакомится с ведущими программы - Ларисой Руснак и Анатолием Гнатюком, которые торжественно вручат почетному гостю призовой сертификат на 1 000 000 гривен", - сообщили в "М.С.Л.".

Напомним, это уже четвертый игрок лотереи "Лото-Забава", который выиграл 1 млн грн с начала 2018 года.

Украинские Национальные Новости

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