Тернопольчанин проснулся миллионером
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В городе Чертков Тернопольской области выиграли 1 млн грн в лотерею "Лото-Забава". Об этом сообщил оператор лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Денежный приз был разыгран в 967-м тираже 18 февраля. Известно, что свой выигрышный билет №0089904 победитель приобрел у "ЛОТО маркете" по адресу: ул. Шевченко, 13.
"Оператор государственных лотерей "М.С.Л." приглашает победителя стать почетным участником закрытого "Клуба миллионеров "М.С.Л." и посетить Киев, где миллионера и его спутника или спутницу ожидает незабываемая персональная развлекательная VIP-программа - "Два дня из жизни миллионера".
Кульминацией этих двух праздничных дней является участие в воскресном прямом эфире "Лото-Забава", где любимец Фортуны познакомится с ведущими программы - Ларисой Руснак и Анатолием Гнатюком, которые торжественно вручат почетному гостю призовой сертификат на 1 000 000 гривен", - сообщили в "М.С.Л.".
Напомним, это уже четвертый игрок лотереи "Лото-Забава", который выиграл 1 млн грн с начала 2018 года.