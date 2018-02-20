Тернопільчанин прокинувся мільйонером
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У місті Чортків Тернопільської області виграли 1 млн грн в лотерею “Лото-Забава”. Про це повідомив оператор лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Грошовий приз було розіграно у 967-му тиражі 18 лютого. Наразі відомо, що свій виграшний білет №0089904 переможець придбав у “ЛОТО маркеті” за адресою: вул. Шевченка, 13.
“Оператор державних лотерей "М.С.Л." запрошує переможця стати почесним учасником закритого "Клубу мільйонерів "М.С.Л." та завітати до Києва, де на мільйонера та його супутника або супутницю очікує незабутня персональна розважальна VIP-програма - "Два дні з життя мільйонера".
Кульмінацією цих двох святкових днів є участь у недільному прямому ефірі "Лото-Забава", де улюбленець Фортуни познайомиться з ведучими програми - Ларисою Руснак та Анатолієм Гнатюком, які урочисто вручать почесному гостю призовий сертифікат на 1 000 000 гривень”, - повідомили в “М.С.Л.”.
Нагадаємо, це вже четвертий гравець лотереї “Лото-Забава”, який виграв 1 млн грн з початку 2018 року.