Терминалы KLR Bus меняют качество и культуру автобусных перевозок - Хоркавый

Недавно терминал KLR в Хмельницком получил Международный сертификат соответствия услуг. Это означает, что они соответствуют требованиям нормативно-правовых документов Евросоюза и Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление основателя "KLR Bus", эксперта в области транспорта, благотворителя Андрея Хоркавого, пишет УНН.

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"Мы добровольно прошли сертификацию, и для нас это был не просто маркетинговый ход. Это подтверждение того, что качество наших услуг соответствует лучшим европейским стандартам", - сказал он.

По его словам, главной мотивацией для строительства собственного терминала было желание предоставлять самые качественные услуги.

"Мы понимали, что абсолютное большинство станций и вокзалов в Украине не соответствуют современным трендам, а тот уровень обслуживания, который существовал, отталкивал пассажиров", - констатировал основатель "KLR Bus".

Перед началом строительства, как рассказал он, компания тщательно изучила европейский опыт и постаралась учесть основные современные тенденции.

"Мы адаптировали большинство этих решений под терминал KLR Bus, инвестировав в него более 40 млн грн. И это было не просто строительство, это было наше масштабирование", - рассказал он.

По словам Хоркавого, компания не собирается останавливаться на достигнутом.

"В планах KLR Bus на ближайшие 2-3 года - построить собственные терминалы сначала во Львове, а затем в Перемышле (Польша)", - отметил он.

Он подчеркнул и то, что становится очевидно, что автобусные терминалы могут сыграть значительную роль в масштабировании рынка перевозок и увеличении его капитализации.

"Они должны превратиться в современные логистические и интермодальные хабы нового поколения. Подобные терминалы должны быть не исключением, а новым стандартом, которые изменят качество и культуру автобусных перевозок в Украине", - констатировал Андрей Хоркавый.

Терминал KLR в Хмельницком

Терминал KLR Bus сегодня - это комфортные зоны ожидания, рассчитанные на одновременное пребывание до 500 пассажиров.

Он включает детские площадки, комнату матери и ребенка, кафе, бесплатный Wi-Fi, современные туалеты, безбарьерную среду и современную вентиляционную систему подачи тепла и кондиционирования.

Хоркавый убежден, что новые автобусные терминалы должны превратиться в современные логистические и интермодальные хабы и стать не исключением, а новым стандартом, который изменит качество и культуру автобусных перевозок в Украине.

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