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Термінали KLR Bus змінюють якість і культуру автобусних перевезень - Хоркавий

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Термінал KLR Bus у Хмельницькому пройшов сертифікацію та відповідає вимогам ЄС та України. Компанія інвестувала понад 40 млн грн та планує розширюватися у Львів та Перемишль.

Термінали KLR Bus змінюють якість і культуру автобусних перевезень - Хоркавий

Нещодавно термінал KLR у Хмельницькому отримав Міжнародний сертифікат відповідності послуг. Це означає, що вони відповідають вимогам нормативно-правових документів Євросоюзу та України. Про це повідомляє  РБК-Україна з посиланням на заяву засновника "KLR Bus", експерта в галузі транспорту, благодійника Андрія Хоркавого, пише УНН.

Деталі

"Ми добровільно пройшли сертифікацію і для нас це був не просто маркетинговий хід. Це підтвердження того, що якість наших послуг відповідає кращим європейським стандартам", - сказав він.

За його словами, головною мотивацією для побудови власного терміналу було бажання надавати найякісніші послуги.

"Ми розуміли, що абсолютна більшість станцій та вокзалів в Україні не відповідають сучасним трендам, а той рівень обслуговування, який існував відштовхував пасажирів", - констатував засновник "KLR Bus".

Перед початком будівництва, як розповів він, компанія ретельно вивчила європейський досвід та намагалася врахувати основні сучасні тенденції.

"Ми адаптували більшість цих рішень під термінал KLR Bus, інвестувавши в нього понад 40 млн грн. І це було не просто будівництво, це було наше масштабування", - розповів він.

За словами Хоркавого, компанія не збирається зупинятись на досягнутому.

"В планах KLR Bus на найближчі 2-3 роки - збудувати власні термінали спочатку у Львові, а згодом в Перемишлі (Польща)", - зазначив він.

Він підкреслив і те, що стає очевидно, що автобусні термінали можуть відіграти значну роль в масштабуванні ринку перевезень та збільшенні його капіталізації.

"Вони повинні перетворитися на сучасні логістичні та інтермодальні хаби нового покоління. Подібні термінали повинні бути не винятком, а новим стандартом, які змінять якість і культуру автобусних перевезень в Україні", - констатував Андрій Хоркавий.

Термінал KLR у Хмельницькому

Термінал KLR Bus сьогодні - це комфортні зони очікувань, розраховані на одночасне перебування до 500 пасажирів.

Він включає дитячі майданчики, кімната матері та дитини, кафе, безкоштовний Wi-Fi, сучасні вбиральні, безбар’єрне середовище та сучасна вентиляційна система подачі тепла і кондиціювання.

Хоркавий переконує, що нові автобусні термінали повинні перетворитися на сучасні логістичні та інтермодальні хаби і стати не винятком, а новим стандартом, який змінить якість і культуру автобусних перевезень в Україні.

Автопарк для перевезень планують розширити за рахунок гуманітарної допомоги: Рада підтримала12.03.25, 16:04 • 12920 переглядiв

Ольга Розгон

Економіка
Європейський Союз
Україна
Хмельницький
Львів
Польща