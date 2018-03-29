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Тереза ​​Мэй и Ангела Меркель договорились продолжать противостояние возросшей российской агрессии

Тереза ​​Мэй и Ангела Меркель договорились продолжать противостояние возросшей российской агрессии

Киев  •  УНН

 • 11221 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй и канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду во время телефонного разговора договорились продолжать противостояние растущей российской агрессии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

По данным премьерской канцелярии, переговоры начались с того, что Мэй поблагодарила Меркель за “сильную поддержку и солидарность” по делу об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. “Канцлер и премьер-министр сошлись во мнении, что необходимо продолжать совместную работу для противостояния растущей российской агрессии”, — говорится в тексте документа, поступившего в распоряжение ТАСС.

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Главы государств также обсудили временное освобождение от пошлин на сталь и алюминий, объявленное США на прошлой неделе по Европейскому союзу. Кроме того, Мэй и Меркель подчеркнули важность иранской ядерной сделки и договорились продолжать обсуждение поднятых во время беседы вопросов.

Напомним, Сотрудники посольства РФ уже покинули Украину.

Сейчас 27 стран мира объявили о выдворении российских диппредставителей в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипача и его дочери в британском Солсбери. В список присоединились Молдова, Австралия, Бельгия и Ирландия.

Кроме того, Североатлантический Альянс заявил о решении сократить количество российских представителей при НАТО.

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