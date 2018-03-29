Тереза Мей і Ангела Меркель домовилися продовжувати протистояння зростаючій російській агресії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей і канцлер ФРН Ангела Меркель у середу під час телефонної розмови домовилися продовжувати протистояння зростаючій російській агресії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.
За даними прем'єрської канцелярії, переговори почалися з того, що Мей подякувала Меркель за "сильну підтримку і солідарність" у справі про отруєння в британському Солсбері екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. "Канцлер і прем'єр-міністр зійшлися на думці, що необхідно продовжувати спільну роботу для протистояння зростаючій російській агресії", - зазначено в тексті документа, що надійшов у розпорядження ТАРС.
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Глави держав також обговорили тимчасове звільнення від мит на сталь і алюміній, оголошене США минулого тижня щодо Європейського союзу. Крім того, Мей і Меркель наголосили на важливості іранської ядерної угоди і домовилися продовжувати обговорення піднятих під час бесіди питань.
Нагадаємо, Співробітники посольства РФ вже покинули Україну.
Наразі 27 країн світу оголосили про видворення російських диппредставників у зв’язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки у британському Солсбері. До списку приєдналися Молдова, Австралія, Бельгія та Ірландія.
Крім того, Північноатлантичний Альянс заявив про рішення скоротити кількість російських представників при НАТО.