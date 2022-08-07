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Теракт в Еленовке был спецоперацией россии против поставок оружия в Украину – разведка

Киев • УНН

 • 222357 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Теракт в колонии в Еленовке Донецкой области, где находились украинские военнопленные, был спецоперацией россии против поставок Украине западного оружия. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель ГУР МО Украины, член координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов, информирует УНН.

Цитата

“С начала этой страшной трагедии и страшного фарса, который мы видели со стороны россиян, – это и была фальсификация. От первых сообщений о применении и умышленном обстреле высокоточным оружием HIMARS – это была спецоперация против поставок Украине западного высокоточного вооружения. Это была спецоперация для дестабилизации украинского общества и деморализации украинских военнопленных. С самого начала это было фальсификация, но мир быстро разоблачает такие вещи”, – отметил Юсов.

Напомним

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

По данным Офиса Генпрокурора, погибли около 40 человек, получили ранения – 130.

Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры, свидетельствующие о том, что российские оккупанты могли устроить трагедию в колонии с помощью взрывчатки.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк привел три доказательства того, что российские оккупанты совершили в Еленовке заранее спланированный теракт.

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