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Теракт в Оленівці був спецоперацією росії проти постачання зброї в Україну – розвідка

Теракт в Оленівці був спецоперацією росії проти постачання зброї в Україну – розвідка

Київ • УНН

 • 222363 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Теракт в колонії в Оленівці Донецької області, де перебували українські військовополонені, був спецоперацією росії проти постачання Україні західної зброї. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник ГУР МО України, член координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, інформує УНН.

Цитата

“Від початку цієї страшної трагедії та страшного фарсу, який ми бачили з боку росіян, – це й було фальшування. Від перших повідомлень про застосування і навмисний обстріл високоточною зброєю HIMARS – це була спецоперація проти постачання Україні західного високоточного озброєння. Це була спецоперація з метою дестабілізації українського суспільства та деморалізації українських військовополонених. З самого початку це було фальшування, але світ швидко викриває такі речі”, – зазначив Юсов.

Нагадаємо

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.

За даними Офісу Генпрокурора, загинуло приблизно 40 осіб, дістало поранення – 130.

Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, які свідчать про те, що російські окупанти могли влаштувати трагедію в колонії за допомогою вибухівки.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк навів три докази того, що російські окупанти здійснили в Оленівці заздалегідь спланований теракт.

Українські Національні Новини

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