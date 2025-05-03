Тепло, но не без дождей: какой будет погода в Украине в субботу

В субботу, 3 мая, в Украине ожидается теплая погода, но в некоторых областях пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

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Отмечается, что почти на всей территории Украины днем будет от 20 до 25 градусов тепла. Исключениями являются только Харьковщина (+17-+19), АР Крым (+17-+19), Донетчина и Луганщина (+18-+20).

Днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях кратковременный дождь, местами гроза, на западе страны в отдельных районах град; на остальной территории без осадков - говорится в сообщении.

В Киеве и области в субботу ожидается переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха составит 20-22° тепла.

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